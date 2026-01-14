Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Libur Isra Miraj 2026 Tanggal Berapa? Catat Ini Jadwalnya

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |22:08 WIB
Libur Isra Miraj 2026 Tanggal Berapa? Catat Ini Jadwalnya
Libur Isra Miraj 2026 Tanggal Berapa (Foto: Okezone)
JAKARTA - Libur Isra Miraj 2026 tanggal berapa? Catat ini jadwalnya. Pemerintah resmi menetapkan 17 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama pada 2026. 

Ketentuan itu tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Isra Mi'raj pada 16 Januari 2026 termasuk dalam salah satu libur nasional yang ditetapkan pemerintah. 

Untuk diketahui, pemerintah mengeluarkan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025, dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026.

Penerbitan SKB Tiga Menteri ini dilakukan dalam rangka efisiensi dan efektivitas hari kerja serta memberi pedoman bagi instansi pemerintah dan swasta dalam melaksanakan hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2026.

Berdasarkan SKB tersebut, jumlah hari libur nasional sebanyak 17 hari dan cuti bersama sebanyak 8 hari. Dengan demikian, total hari libur dan cuti bersama pada 2026 mencapai 25 hari.

“Penetapan tanggal 1 Ramadan 1447 Hijriah, Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, dan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama,” disebutkan dalam SKB yang ditandatangani oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini pada 19 September 2025.

 

