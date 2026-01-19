157 Ribu Kendaraan Masuk Jabotabek Usai Libur Panjang Isra Miraj

JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono melaporkan, sebanyak 157.436 kendaraan kembali ke wilayah Jabotabek pasca periode long weekend Isra Mikraj 2026.

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung). Total volume lalin ini naik 8,00% jika dibandingkan lalin normal (145.778 kendaraan).

Rivan menyebutkan bahwa arus lalu lintas kembali ke wilayah Jabotabek pada periode Libur Isra Mikraj 2026 masih mengalami peningkatan pada hari ini, Minggu (18/01), dengan proyeksi 197 ribu kendaraan akan melewati empat GT Utama.

"Angka tersebut diperkirakan meningkat sekitar 10,00% dibandingkan dengan lalin normal sebanyak 179 ribu kendaraan, seiring dengan masih tingginya mobilitas masyarakat pada akhir masa libur Isra Mikraj 2026," ujar Rivan dalam keterangan resmi, Senin (19/1/2026).

Untuk distribusi lalu lintas kembali ke Jabotabek dari ketiga arah pada periode H+1 libur Isra Mikraj 2026 atau pada periode Sabtu, 17 Januari 2026 pukul 06.00 WIB s.d Minggu, 18 Januari 2026 pukul 06.00 WIB, mayoritas sebanyak 67.437 kendaraan (42,8 persen) dari arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 45.110 kendaraan (28,7 persen) dari arah Selatan (Puncak) dan 44.889 kendaraan (28,5 persen) dari arah Barat (Merak).

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 29.576 kendaraan, meningkat sebesar 4,86 persen dari lalin normal.