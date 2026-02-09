Ada Berapa Hari Libur dan Cuti Bersama Imlek 2026? Ini Isi SKB 3 Menteri

JAKARTA - Ada berapa hari libur dan cuti bersama Imlek 2026? Ini isi SKB 3 Menteri. Tahun Baru China atau Imlek (Chinese New Year) merupakan perayaan pergantian tahun dalam kalender lunar Tionghoa.

Sebagai informasi, di 2026 ini perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili jatuh pada Selasa, 17 Februari 2026.

Bedasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, ada dua hari libur resmi.

Lantas hari apa saja? Berikut rangkuman Okezone, Senin (9/2/2026).

Tahun Baru Imlek 2577 jatuh pada hari Selasa, pemerintah menetapkan adanya cuti bersama pada satu hari sebelumnya.

Berikut ini perincian hari libur yang ditetapkan oleh pemerintah: