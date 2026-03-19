Cuti Bersama Lebaran 2026: Ini Jadwal Lengkap Tanggal Merah hingga Long Weekend

JAKARTA - Cuti bersama Lebaran 2026, jadwal lengkap tanggal merah hingga libur panjang (long weekend). Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, pemerintah telah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama Lebaran 2026.

Dalam SKB tiga menteri tersebut, ditetapkan Sabtu, 21 Maret dan Minggu, 22 Maret 2026 sebagai hari libur nasional Idulfitri 1447 H. Sementara, pemerintah menetapkan cuti bersama Lebaran 2026 dimulai pada Jumat, 20 Maret 2026. Cuti bersama Lebaran kembali diberlakukan pada Senin, 23 Maret dan Selasa, 24 Maret 2026.

Namun demikian, libur Lebaran 2026 bisa berlangsung panjang karena adanya kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA), cuti bersama, serta perayaan Hari Raya Nyepi.

Kebijakan WFA mulai diberlakukan pada Senin, 16 Maret 2026 hingga Selasa, 17 Maret 2026. Setelah itu, terdapat cuti bersama Hari Raya Nyepi pada Rabu, 18 Maret 2026, dan Kamis, 19 Maret 2026 merupakan Hari Raya Nyepi.

Kebijakan WFA kembali berlanjut pada Rabu, 25 Maret hingga Jumat, 27 Maret 2026. Setelah itu, terdapat libur akhir pekan pada Sabtu, 28 Maret dan Minggu, 29 Maret 2026. Dengan kebijakan tersebut, libur Lebaran menjadi sangat panjang.

Cuti Bersama Lebaran 2026: Ini Jadwal Lengkap Tanggal Merah hingga Long Weekend