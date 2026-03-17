Kapan Mulai Cuti Bersama Lebaran 2026? Ini Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Long Weekend

JAKARTA - Kapan mulai cuti bersama Lebaran 2026? Ini jadwal lengkap tanggal merah dan long weekend.

Cuti bersama Lebaran 2026 dimulai pada Jumat, 20 Maret 2026. Setelah Lebaran pada 21–22 Maret 2026, cuti bersama Lebaran kembali diberlakukan pada Senin, 23 Maret dan Selasa, 24 Maret 2026.

Namun demikian, libur Lebaran 2026 bisa berlangsung panjang karena adanya kebijakan kerja dari mana saja atau Work From Anywhere (WFA), cuti bersama, serta perayaan Hari Raya Nyepi.

Kebijakan WFA mulai diberlakukan pada Senin, 16 Maret 2026 hingga Selasa, 17 Maret 2026. Setelah itu, terdapat cuti bersama Hari Raya Nyepi pada Rabu, 18 Maret 2026, dan Kamis, 19 Maret 2026 merupakan Hari Raya Nyepi.

Kebijakan WFA kembali berlanjut pada Rabu, 25 Maret hingga Jumat, 27 Maret 2026. Setelah itu, terdapat libur akhir pekan pada Sabtu, 28 Maret dan Minggu, 29 Maret 2026.

Dengan kebijakan tersebut, libur Lebaran menjadi sangat panjang.

Jadwal Lengkap Tanggal Merah dan Long Weekend:

1. Senin, 16 Maret 2026: WFA

2. Selasa, 17 Maret 2026: WFA

3. Rabu, 18 Maret 2026: Cuti Bersama Nyepi

4. Kamis, 19 Maret 2026: Hari Raya Nyepi

5. Jumat, 20 Maret 2026: Cuti Bersama Lebaran

6. Sabtu, 21 Maret 2026: Libur Lebaran

7. Minggu, 22 Maret 2026: Libur Lebaran