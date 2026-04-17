Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

WFH Jumat Picu Fenomena Pergi Jumat Kembali Ahad

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 17 April 2026 |06:03 WIB
Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta setiap hari Jumat dinilai bukan solusi. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) maupun sektor swasta setiap hari Jumat dinilai bukan solusi tunggal untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Bahkan, muncul fenomena yang disebut PJKA atau “Pergi Jumat Kembali Ahad”, yakni aktivitas pulang kampung pada akhir pekan.

Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana menilai pemilihan hari Jumat untuk pelaksanaan WFH berpotensi hanya menggeser pola perjalanan dari aktivitas kerja ke kegiatan rekreasi, mengingat hari tersebut berdekatan dengan akhir pekan.

Aditya menegaskan kebijakan WFH tidak dapat berdiri sendiri dan perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain. MTI pun mendorong pemerintah melakukan evaluasi terhadap efektivitas WFH, termasuk dampaknya terhadap konsumsi BBM.

“Pemerintah juga perlu melakukan evaluasi melalui analisis before and after untuk mengetahui efektivitas kebijakan tersebut, termasuk apakah terjadi penurunan volume perjalanan, penurunan konsumsi BBM, serta perubahan pola mobilitas masyarakat,” ujarnya.

Menurut Aditya, berdasarkan pembelajaran internasional, sejumlah negara menerapkan insentif berupa transportasi publik gratis dalam periode tertentu untuk mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Selain itu, kebijakan transportasi juga diintegrasikan dengan stimulus ekonomi serta percepatan elektrifikasi transportasi publik.

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement