WFH ASN dan Swasta Setiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan Lagi

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |16:56 WIB
WFH ASN dan Swasta Setiap Jumat Diperpanjang 2 Bulan Lagi
Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta dilanjutkan dua bulan. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta dilanjutkan dua bulan ke depan. Saat ini, kebijakan WFH untuk ASN masih dijalani setiap hari Jumat.

Airlangga mengatakan, keberlanjutan kebijakan WFH selama dua bulan ke depan dilakukan karena kondisi geopolitik dunia masih bergejolak.

“Tadi dibahas berbagai kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan paket terkait ekonomi ke depan dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir. Maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Sementara itu, Airlangga juga melaporkan kepada Presiden Prabowo terkait kesiapan implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang akan mulai berlaku pada awal Juni mendatang.

“Tadi melaporkan ke Bapak Presiden terkait dengan rencana implementasi dari dua hal, yaitu pelaksanaan devisa hasil ekspor yang berlangsung tanggal 1 Juni besok,” ucap Airlangga.

