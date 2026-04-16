HOME FINANCE

PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen, Dukungan untuk Pekerja WFH

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |14:21 WIB
PLN Beri Diskon Tambah Daya 50 Persen, Dukungan untuk Pekerja WFH
PLN berikan diskon 50 persen tambah daya listrik bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa semua golongan tarif. (Foto: dok PLN)
JAKARTA - PT PLN (Persero) menghadirkan program diskon tambah daya listrik 50 persen "Power Up Real, Listrik Aman Kerja Lancar" guna mendukung penerapan Work From Home (WFH) di masyarakat menyusul terbitnya kebijakan pemerintah terkait hal tersebut. 

Promo yang berlangsung mulai tanggal 15 hingga 28 April 2026 ini ditujukan bagi pelanggan tegangan rendah satu fasa dengan daya awal mulai dari 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin melakukan penambahan daya hingga 7.700 VA.

Direktur Retail dan Niaga PLN Adi Priyanto menyampaikan bahwa momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat. Untuk itu, Perseroan menghadirkan program ini guna memberikan kenyamanan masyarakat, sehingga dapat beraktivitas secara optimal dari rumah.

“Melalui program ini, PLN ingin memberikan kemudahan tambah daya listrik bagi pelanggan dengan biaya yang lebih rendah, sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas di rumah khususnya WFH dengan nyaman tanpa khawatir kekurangan daya,” ujarnya.

Sebagai gambaran, pelanggan dengan daya awal 1.300 VA yang ingin menambah daya menjadi 7.700 VA cukup membayar Rp3.100.800, atau hemat 50 persen dibandingkan biaya normal sebesar Rp6.201.600.

Lebih lanjut, Adi menjelaskan mekanisme program ini dilakukan secara penuh melalui PLN Mobile. Bagi pelanggan prabayar, cukup dengan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token, sedangkan pelanggan pascabayar dengan membayar tagihan listrik. 

Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan menerima e-voucher diskon tambah daya pada menu “Reward” di PLN Mobile atau melalui email yang terdaftar.

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212807//mantri_bri_hidupkan_ekonomi_masyarakat_sekitar-GfzX_large.jpeg
Inspiratif! Mantri BRI di Lombok Sukses Hidupkan Ekonomi Masyarakat Sekitar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212779//ilustrasi_dki_jakarta-xDvq_large.jpg
Warga Perlu Tahu, Ini Jenis dan Tarif Pajak Daerah di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/11/3212754//pelaku_umkm_tumbuh_bersama_pnm_mekaar_dan_bri-gow6_large.jpeg
Perempuan Berdaya, Kisah Nia Anggraini Tumbuhkan Usaha bersama PNM Mekaar dan BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212719//pemilik_mukena_premium_naeka-ULrS_large.jpg
Pengusaha Perempuan Ini Bawa Mukena Premium Tembus Pasar Global Berkat LinkUMKM BRI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/320/3212705//pekerja-NciP_large.jpg
WFH Setiap Hari Jumat, Awas Ada Fenomena 'Pergi Jumat Kembali Ahad'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/15/11/3212635//urban_farming_buaran_citra_lestari_dan_brinita-rAJH_large.jpeg
Lewat BRInita, KWT Buaran Citra Lestari Manfaatkan Lahan Sempit untuk Tanaman Produktif
