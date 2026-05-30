HOME FINANCE

Iduladha 1447 H, Pegadaian Salurkan Lebih dari 900 Hewan Kurban ke Seluruh Indonesia

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |20:40 WIB
Pegadaian salurkan lebih dari 900 hewan kurban ke seluruh Indonesia. (Foto: dok Pegadaian)
JAKARTA – PT Pegadaian kembali menyalurkan bantuan hewan kurban pada Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah. Hal ini secara konsisten dilakukan, sebagai wujud nyata kepedulian sosial dan komitmen perusahaan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). 

Pada tahun ini, total hewan kurban yang didistribusikan oleh Pegadaian mencapai 913 ekor, yang terdiri dari 212 ekor sapi dan 701 ekor kambing.

Seluruh bantuan hewan kurban tersebut disalurkan secara merata melalui Kantor Pusat,  Kantor Wilayah, Kantor Area, Kantor Cabang, hingga melibatkan ekosistem binaan seperti Bank Sampah binaan Pegadaian serta bantuan ke sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah Indonesia.

Keterlibatan Bank Sampah binaan dalam penyaluran kurban ini menjadi nilai tambah strategis untuk memperkuat hubungan kemitraan di bidang lingkungan serta pemberdayaan komunitas lokal di daerah.

"Kegiatan penyaluran hewan kurban ini merupakan agenda tahunan Perusahaan bersama karyawan, sebagai bentuk rasa syukur atas kinerja positif yang diraih operasional Perusahaan, sekaligus komitmen kami untuk selalu hadir di tengah masyarakat,” ujar Eka Pebriansyah, Direktur Jaringan dan Operasi PT Pegadaian.

“Kami berharap, melalui momentum Iduladha ini, amanah dari Insan Pegadaian dapat memberikan manfaat pangan yang merata bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan, khususnya di sekitar wilayah kerja operasional Pegadaian," kata Eka.

Secara rinci, Kantor Pusat Pegadaian mengkoordinasikan penyaluran sebanyak 65 ekor sapi dan 39 ekor kambing. Selebihnya disebarkan secara masif melalui 12 Kantor Wilayah Pegadaian, guna memastikan bahwa kebermanfaatan kurban ini tidak hanya terpusat di ibu kota saja, melainkan menjangkau seluruh wilayah hingga ke pelosok Indonesia.

InJourney Airports Berbagi 79 Sapi dan 10 Kambing Kurban di Berbagai Wilayah Indonesia
10 Menit Selesai! Panduan Pembatalan Kredivo saat Salah Pilih Tenor Cicilan
Konsisten Pertahankan Performa, Manhattan Hotel Jakarta Raih Penghargaan
Bahaya Tersembunyi Plastik Hitam untuk Daging Kurban, Wajib Tahu!
Rohis Pegadaian Salurkan 4.500 Paket Daging Kurban, Bukti Nyata Satu Ketulusan Sejuta Manfaat
Leher Sakit Usai Makan Daging Kurban Belum Tentu Kolesterol, Dokter: Bisa Jadi Sugesti
