HOME FINANCE

Rohis Pegadaian Salurkan 4.500 Paket Daging Kurban, Bukti Nyata Satu Ketulusan Sejuta Manfaat

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Jum'at, 29 Mei 2026 |17:00 WIB
Rohis Pegadaian Salurkan 4.500 Paket Daging Kurban, Bukti Nyata Satu Ketulusan Sejuta Manfaat
Rohis Pegadaian lakukan pemotongan dan pendistribusian daging hewan kurban Idul Adha 1447 H. (Foto: dok Pegadaian)
BEKASI – Organisasi Rohani Islam (Rohis) Pegadaian melanjutkan konsistensi dalam menebar kebermanfaatan sosial bagi masyarakat. Hal tersebut diwujudkan dengan melakukan pemotongan dan pendistribusian daging hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah.

Mengusung tema besar "Satu Ketulusan Sejuta Kemanfaatan”, kegiatan pemotongan ini dipusatkan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Amanah Bersama Agro, Jatimurni, Pondok Melati, Kota Bekasi, pada Jumat (29/5/2026).

Langkah nyata ini menegaskan komitmen PT Pegadaian yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis yang agresif, namun juga secara seimbang memperkokoh pilar Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Di tengah lompatan besar perusahaan sebagai pelopor Layanan Bank Emas (Bullion Bank) pertama di Indonesia serta akselerator digitalisasi keuangan nasional, aksi kepedulian ini menjadi bukti bahwa modernisasi ekosistem korporasi berjalan beriringan dengan kontribusi nyata pada kesejahteraan sosial.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan manajemen puncak PT Pegadaian, di antaranya Direktur Human Capital PT Pegadaian Tribuana Tunggadewi, Direktur Manajemen Risiko, Legal dan Kepatuhan PT Pegadaian Ismail Ilyas, Direktur Pemasaran, Penjualan dan Pengembangan Produk PT Pegadaian Selfie Dewiyanti, serta SEVP Transformation Office PT Pegadaian Rully Yusuf. Hadir pula Ketua Rohis Pegadaian Ustaz Sugeng, serta Pemilik RPH Amanah Bersama Agro Vidi Julianto.

Dalam sambutannya, Direktur Keuangan dan Perencanaan Strategis PT Pegadaian, Ferdian Timur Satyagraha mengatakan, momentum Idul Adha bukan hanya menjadi bentuk ibadah dan ketakwaan kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi pengingat esensial bagi korporasi dan seluruh insan Pegadaian akan pentingnya nilai keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi kepada sesama.

