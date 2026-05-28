Berapa Bayaran Tukang Jagal Hewan Kurban?

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |20:04 WIB
JAKARTA - Berapa bayaran tukang jagal hewan kurban?

Dalam pelaksanaan ibadah kurban, biaya atau upah tukang jagal hewan tidak diperbolehkan diambil dari bagian hewan kurban seperti daging, kulit, maupun bagian lainnya apabila diniatkan sebagai imbalan jasa.

Sebaliknya, upah pemotongan hewan kurban harus diberikan dalam bentuk uang atau harta lain yang bersumber dari dana di luar hewan kurban itu sendiri.

Ketentuan tersebut sejalan dengan pandangan syariat yang menegaskan bahwa bagian hewan kurban tidak boleh dijadikan alat pembayaran jasa. Pemberian bagian hewan kurban kepada tukang jagal hanya diperbolehkan jika berstatus sedekah atau hadiah, bukan sebagai upah kerja.

Hukum Upah Tukang Jagal Kurban

