Kadin Salurkan Hewan Kurban, Beri Manfaat Langsung kepada Masyarakat

JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyalurkan 12 hewan kurban dalam rangka Idul Adha 1447 Hijriah. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial dunia usaha di tengah tantangan ekonomi global yang masih berlangsung.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Musala An-Nur, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (27/5/2026), dan menjadi bagian dari program kurban serentak Kadin Indonesia di berbagai daerah di Tanah Air.

Wakil Ketua Umum Koordinator Wilayah Kalimantan Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari mengatakan, pelaksanaan kurban tahun ini berlangsung di tengah kondisi global yang penuh tantangan. Meski demikian, Kadin tetap berupaya memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial kepada masyarakat.

"Atas arahan Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novyan Bakrie, kami melaksanakan kurban serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan Kadin provinsi. Untuk di Jakarta, kami memilih Musala An-Nur sebagai lokasi penyaluran sebagai bukti kepedulian Kadin kepada masyarakat," ujar Andi, Kamis (28/5/2026).

Ia menjelaskan, semangat 'Indonesia Incorporated' yang selama ini diusung Kadin tidak hanya diterapkan dalam penguatan dunia usaha, tetapi juga diwujudkan melalui kegiatan sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, nilai gotong royong harus terus dijaga, termasuk dalam membantu masyarakat melalui pembagian hewan kurban.

Dalam kegiatan tersebut, Kadin Koordinator Wilayah menyalurkan total 12 ekor hewan kurban yang terdiri atas delapan ekor sapi dan empat ekor kambing. Salah satu titik penyalurannya dilakukan di Musala An-Nur, Tebet, Jakarta Selatan.