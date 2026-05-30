10 Menit Selesai! Panduan Pembatalan Kredivo saat Salah Pilih Tenor Cicilan

JAKARTA - Pernah merasa sudah sangat teliti saat checkout, tapi pas transaksi selesai baru sadar kalau tenor cicilan yang terpilih ternyata keliru? Misalnya, niat hati ingin ambil cicilan 12 bulan supaya terasa ringan, eh malah terklik bayar dalam 30 hari. Situasi seperti ini memang sering bikin panik, apalagi kalau nominal transaksinya lumayan besar.

Kabar baiknya, proses pembatalan Kredivo sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang cukup simpel. Selama status transaksi memenuhi syarat, urusan salah pilih tenor ini bisa segera tuntas hanya dalam hitungan menit tanpa perlu merasa stres berlebihan.

Kapan Pembatalan Transaksi Bisa Dilakukan?

Sebelum masuk ke teknis, perlu dipahami bahwa pembatalan ini bergantung pada status pesanan kita di pihak toko atau merchant. Pembatalan biasanya sangat mungkin dilakukan jika pesanan masih dalam tahap konfirmasi pembayaran, atau ketika pihak toko belum memproses dan mengirimkan barang. Selain itu, pastikan juga merchant terkait memang menyediakan fitur pembatalan mandiri di platform mereka.

Jika barang sudah terlanjur dikirim, prosesnya akan beralih menjadi prosedur retur atau pengembalian sesuai dengan kebijakan toko tersebut. Oleh karena itu, kecepatan adalah kunci utama dalam melakukan pembatalan.

Langkah Praktis Membatalkan Transaksi Salah Tenor

Jika baru saja menyadari ada kesalahan tenor, segera lakukan langkah-langkah berikut: