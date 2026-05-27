PNM Salurkan Hewan Kurban untuk Warga di Sekitar Wilayah Layanan

JAKARTA - Iduladha menjadi ruang untuk kembali memaknai syukur, keikhlasan, dan kepedulian kepada sesama. Melalui ibadah kurban, semangat berbagi tidak hanya hadir sebagai bentuk ketaatan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa setiap keberkahan yang diterima dapat menjadi manfaat bagi lingkungan sekitar.

Semangat tersebut diwujudkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban. Tahun ini, sebanyak 18 Cabang PNM secara serentak melakukan penyerahan dan pemotongan sapi kurban untuk kemudian dagingnya disalurkan kepada warga desa di sekitar wilayah layanan PNM.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Perusahaan untuk terus menjalin kedekatan dengan masyarakat, tidak hanya melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian sosial yang dapat dirasakan langsung oleh warga.

Di Kantor Pusat, PNM juga melaksanakan pemotongan dua ekor sapi kurban yang disalurkan kepada 500 penerima manfaat di sekitar Menara PNM. Para penerima manfaat tersebut terdiri dari masyarakat sekitar, pengusaha UMKM, serta warga yang sehari-hari beraktivitas di lingkungan Menara PNM. Penyaluran ini menjadi bentuk rasa syukur perusahaan atas perjalanan dan kepercayaan yang terus tumbuh bersama masyarakat.

Kegiatan PNM Bersyukur dan Berkurban juga menjadi bagian dari semangat HUT PNM ke-27 dengan tema “Bersama di Setiap Langkah, Menemani di Setiap Perjuangan.” Melalui tema tersebut, PNM ingin menegaskan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya terwujud melalui pembiayaan dan pendampingan usaha, tetapi juga melalui kepedulian yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat.