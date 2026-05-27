Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengapa NJOP PBB-P2 Berubah? Ini Penjelasan Bapenda DKI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |08:14 WIB
Mengapa NJOP PBB-P2 Berubah? Ini Penjelasan Bapenda DKI
Ilustrasi bangunan di Jakarta. (Foto: dok Freepik/chuttersnap)
A
A
A

JAKARTA — Nilai Jual Objek Pajak atau NJOP dalam Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi hal yang krusial bagi pemilik tanah, rumah, ruko, atau bangunan usaha di Jakarta.

NJOP sendiri adalah dasar pengenaan PBB-P2 yang digunakan dalam perhitungan pajak atas tanah dan bangunan. Karena itu, perubahan NJOP dapat mempengaruhi besaran PBB-P2 yang harus dibayarkan wajib pajak setiap tahunnya.

Namun, muncul pertanyaan dari masyarakat, mengapa NJOP dapat berubah meskipun objek pajak yang dimiliki tetap sama dan tidak mengalami perubahan fisik yang signifikan.

Faktor- faktor Perubahan NJOP

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta Morris Danny, NJOP ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi dan nilai ekonomi suatu objek pajak. Penetapan tersebut dilakukan secara berkala oleh pemerintah daerah agar nilai yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak tetap mencerminkan kondisi aktual di lapangan.

“Di Jakarta, perubahan NJOP dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Mulai dari perkembangan harga pasar properti, pertumbuhan kawasan, pembangunan infrastruktur, aksesibilitas wilayah, perubahan fungsi lingkungan sekitar, hingga penataan ruang dan zonasi,” ujarnya.

Artinya, meskipun tanah tidak diperjualbelikan atau bangunan tidak direnovasi, NJOP tetap dapat mengalami penyesuaian apabila nilai ekonomi di kawasan tersebut mengalami perubahan. Kondisi inilah yang dapat membuat besaran PBB-P2 berbeda dari tahun sebelumnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/11/3220907//pelindo_petikemas_setor_negara-1DaA_large.jpeg
Pelindo Petikemas Setor Rp1,73 Triliun, Bukti Nyata Dukung Fiskal Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/206/3220853//cgv_kids_club-5c3z_large.jpg
CGV Luncurkan Program Kids Club, Pertama di Bioskop Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/11/3220786//pgn_pertahankan_rasio_pembayaran_dividen_80_persen-NSrt_large.jpeg
PGN Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen 80 Persen Senilai USD172,29 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/11/3220720//pegadaian_dan_antam_resmi_menandatangani_perjanjian_jual_beli_produk_logam_mulia-SMV9_large.jpeg
Perkuat Emas Nasional, Pegadaian dan ANTAM Jalin Sinergi Perdagangan Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/65/3220565//vokhumfest_ui-t429_large.JPEG
Vokasi UI Dampingi UMKM Kembangkan Promosi lewat VokHumFest 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/11/3220382//ilustrasi_laboratorium_pengujian-YVUN_large.jpg
Laboratorium Pengujian Pemprov DKI Bantu Jaga Mutu dan Pembangunan Daerah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement