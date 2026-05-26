Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

PGN Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen 80 Persen Senilai USD172,29 Juta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 26 Mei 2026 |08:00 WIB
PGN Pertahankan Rasio Pembayaran Dividen 80 Persen Senilai USD172,29 Juta
PGN Pertahankan rasio pembayaran dividen 80 persen. (Foto: dok PGN)
A
A
A

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2025 menyetujui pembagian dividen tunai sebesar USD172,29 juta atau sekitar Rp3,04 triliun. Nilai tersebut setara 80 persen dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada entitas induk Tahun Buku 2025 sebesar USD215,36 juta.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa keputusan mempertahankan dividend payout ratio (DPR) sebesar 80 persen mencerminkan komitmen PGN dalam menyeimbangkan pemberian imbal hasil kepada pemegang saham dan keberlanjutan pertumbuhan bisnis jangka panjang. 

“Rasio pembayaran dividen kepada pemegang saham sebesar 80 persen juga mencerminkan keyakinan Perseroan terhadap kualitas cash flow, disiplin keuangan, dan kekuatan fundamental bisnis PGN di tengah dinamika industri energi global,” ujarnya.

Menurut Fajriyah, PGN tetap melanjutkan kebijakan dividen yang konsisten sekaligus menjaga fleksibilitas keuangan untuk mendukung agenda pengembangan infrastruktur dan bisnis gas bumi nasional.

PGN menilai, fundamental bisnis gas bumi domestik tetap memiliki prospek jangka panjang yang positif seiring meningkatnya kebutuhan energi nasional dan peran gas bumi sebagai energi transisi. Perseroan juga terus menjaga keandalan operasional melalui pengelolaan portofolio gas berbasis pipa dan LNG secara adaptif, optimalisasi infrastruktur, serta efisiensi operasional dan keuangan.

“Ke depan, PGN akan terus menjalankan strategi pertumbuhan secara prudent dengan tetap menerapkan disiplin keuangan dan penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham,” kata Fajriyah.

Dalam RUPST tahun ini, pemegang saham juga menyetujui sejumlah agenda strategis Perseroan, termasuk penggunaan laba bersih, perubahan anggaran dasar, penetapan auditor, serta agenda pengembangan bisnis dan tata kelola perusahaan.

(Agustina Wulandari )

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/278/3220749//tebar_dividen-3try_large.jpg
Merck (MERK) Cairkan Dividen Rp123,2 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/11/3220720//pegadaian_dan_antam_resmi_menandatangani_perjanjian_jual_beli_produk_logam_mulia-SMV9_large.jpeg
Perkuat Emas Nasional, Pegadaian dan ANTAM Jalin Sinergi Perdagangan Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/65/3220565//vokhumfest_ui-t429_large.JPEG
Vokasi UI Dampingi UMKM Kembangkan Promosi lewat VokHumFest 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/11/3220382//ilustrasi_laboratorium_pengujian-YVUN_large.jpg
Laboratorium Pengujian Pemprov DKI Bantu Jaga Mutu dan Pembangunan Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/65/3220385//shopee_campus_cup-YnAw_large.jpeg
Yuk Ikuti Shopee Campus Cup, Menangkan Konser Musik Gratis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/23/11/3220252//bank_bjb_penghargaan-xJ1h_large.jpg
bank bjb Raih Penghargaan Berkat Penguatan Digital Branding
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement