Laboratorium Pengujian Pemprov DKI Bantu Jaga Mutu dan Pembangunan Daerah

JAKARTA — Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat menggunakan berbagai produk yang harus dijamin kualitas dan keamanannya. Oleh karenanya, mulai dari pakaian bayi, mainan anak, sepatu pengaman, hingga material konstruksi untuk proyek, seluruhnya perlu melalui proses pengujian agar aman, layak, dan sesuai standar.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki layanan laboratorium pengujian yang berperan penting dalam menjaga mutu produk dan bahan teknik yang digunakan masyarakat benar-benar memenuhi standar mutu dan keselamatan. Dua di antaranya adalah Laboratorium Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk (UPPISP) serta Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik (UPPKB2T).

Kedua unit ini berada di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta. Melalui layanan pengujian yang diberikan, UPPISP dan UPPKB2T tidak hanya membantu pelaku usaha memenuhi standar mutu, tetapi juga turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha.

- Laboratorium UPPISP

Laboratorium UPPISP menjadi salah satu fasilitas pengujian bagi berbagai produk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Layanan yang tersedia mencakup pengujian produk tekstil, kerajinan, logam, kulit, hingga mainan anak.

Melalui pengujian tersebut, pelaku usaha dapat memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah memenuhi ketentuan mutu dan keamanan. Hal ini penting, terutama untuk produk yang digunakan langsung oleh masyarakat dan kelompok rentan, seperti bayi dan anak-anak.