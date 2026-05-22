Retribusi Laboratorium Pengujian Ikut Dukung Pembangunan Jakarta

JAKARTA — Kota yang modern menampilkan jalan yang semakin rapi, transportasi umum yang layak, serta fasilitas umum yang terawat. Seluruh fasilitas publik tersebut didanai dari pendapatan daerah, salah satunya retribusi.

Di balik kemegahan Jakarta, terdapat pula kontribusi dari layanan teknis pemerintah daerah yang selama ini jarang menjadi sorotan, salah satunya laboratorium pengujian milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dua laboratorium tersebut adalah Laboratorium Unit Pengelola Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi Produk (UPPISP) dan Laboratorium Unit Pengelola Penilaian Kesesuaian Bahan dan Barang Teknik (UPPKB2T). Keduanya berada di bawah naungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.

Meski tidak banyak dikenal masyarakat luas, kedua laboratorium ini punya peran penting dalam memastikan kualitas dan keamanan berbagai produk yang digunakan masyarakat. Di saat yang sama, layanan pengujian tersebut juga menjadi bagian dari objek retribusi jasa usaha daerah yang turut memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah Jakarta.

Pengujian yang Dilakukan UPPISP

Laboratorium UPPISP melayani pengujian berbagai produk, mulai dari tekstil, kerajinan, logam, kulit, hingga mainan anak. Layanan pengujian untuk produk dengan Standar Nasional Indonesia atau SNI wajib, seperti pakaian bayi, sepatu pengaman, dan mainan anak, juga dilakukan di laboratorium ini.

Peran UPPISP menjadi penting karena pengujian produk bukan sekadar prosedur teknis. Melalui proses ini, pelaku usaha dapat memastikan produk yang dipasarkan kepada masyarakat telah memenuhi standar keamanan dan kualitas yang berlaku.