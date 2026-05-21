PGN Siap Serap Pasokan LNG dari Proyek Abadi LNG Blok Masela

JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk atau PGN secara resmi menyepakati prinsip-prinsip komersial utama dengan INPEX Corporation (INPEX). Kesepakatan ini terkait rencana penyerapan (offtake) LNG dan gas bumi dari Proyek Abadi LNG, Blok Masela. Penandatanganan kesepakatan dilakukan saat Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) 2026 yang berlangsung di Jakarta, (20/5/2026).

"Kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen nyata PGN dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber gas domestik untuk kebutuhan pelanggan, sekaligus sebagai bagian dari Pertamina Group dalam perannya memenuhi kebutuhan energi dan pondasi ketahanan energi nasional," ujar Direktur Utama PGN Arief K. Risdianto.

Melalui kesepakatan ini, PGN dan INPEX selaku operator Blok Masela bersama mitra joint venture yaitu PT Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Petronas Masela Sdn. Bhd. akan menindaklanjuti kerja sama ke tahap Perjanjian Jual Beli yang mengikat untuk pasokan LNG dan gas bumi.

Peran PGN sebagai pembeli domestik tidak hanya mempercepat proyek Abadi LNG menuju Keputusan Investasi Akhir, tetapi juga menjadi sinergi kuat di dalam internal Holding Migas Pertamina. PHE bertindak di sisi hulu (upstream) dan PGN mengamankan di sisi hilir (downstream). Sinergi hulu-hilir ini memastikan sumber energi domestik Indonesia dapat dinikmati langsung secara optimal oleh masyarakat serta industri nasional.

Langkah ini juga sejalan dengan kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan utilisasi sumber daya alam domestik demi mendukung pertumbuhan ekonomi, serta menjawab tantangan transisi energi dengan memanfaatkan gas bumi sebagai energi transisi yang lebih ramah lingkungan.

Dengan volume cadangan gas Blok Masela yang sangat besar, kerja sama ini diproyeksikan akan menjaga stabilitas pasokan energi bersih di Indonesia dalam jangka panjang, sekaligus memperkokoh posisi Pertamina Group sebagai pilar utama ketahanan energi nasional.

(Agustina Wulandari )

