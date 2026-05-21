PGN Amankan Pasokan Gas Bumi Jangka Panjang, Ini Daftarnya

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 21 Mei 2026 |13:30 WIB
PGN Amankan Pasokan Gas Bumi Jangka Panjang, Ini Daftarnya (Foto: Dokumentasi PGN)
JAKARTA - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) selaku Subholding Gas Pertamina mengamankan pasokan gas bumi melalui kesepakatan strategis dalam Indonesian Petroleum Association Convention & Exhibition 2026 (IPA Convex 2026). 

Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga keberlanjutan pasokan gas bumi, meningkatkan fleksibilitas penyaluran kepada pelanggan, sekaligus mendukung pertumbuhan kebutuhan energi nasional di tengah dinamika industri energi global.

Corporate Secretary PGN Fajriyah Usman menyampaikan bahwa penguatan integrasi pasokan gas pipa dan Liquefied Natural Gas (LNG) domestik menjadi langkah penting untuk menjaga keandalan penyaluran energi bagi pelanggan di berbagai sektor.

“PGN terus memperkuat pengelolaan pasokan gas bumi secara terintegrasi melalui kombinasi pasokan gas pipa dan LNG yang bersumber dari dalam negeri. Strategi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan dalam menjaga keberlanjutan penyaluran energi gas bumi sekaligus meningkatkan fleksibilitas pemenuhan kebutuhan pelanggan di berbagai wilayah,” ujar Fajriyah di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pada IPA Convex 2026, PGN menandatangani sejumlah kesepakatan strategis pasokan gas bumi, baik melalui optimalisasi lapangan domestik maupun pengembangan pasokan LNG jangka panjang. Untuk penguatan pasokan gas pipa domestik, PGN bersama pemasok gas bumi menandatangani:

- Amandemen Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Corridor untuk kebutuhan Bahan Bakar Gas (BBG) dan jaringan gas rumah tangga (Jargas)
- Perubahan dan Pernyataan Kembali PJBG untuk perpanjangan kontrak pasokan gas bumi dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML)
- Key Terms dengan Medco E&P Sakakemang untuk pembelian pasokan gas bumi dari Wilayah Kerja (WK) Sakakemang

 

PGN Tingkatkan Pasokan Gas Bumi, dari LNG hingga CNG
Cerita Komut PGN Pakai BBG, Bisa Switch dari BBM
PGN Tambah 230 Km Pipa Gas di 2025
Fitch Pertahankan Rating BBB-, Ini Kata Manajemen PGAS
PGN Targetkan Volume Niaga Gas 877 BBTUD pada 2026, Naik 4%
PGN (PGAS) Jaga Pasokan Gas Bumi Selama Ramadhan dan Lebaran 2026
