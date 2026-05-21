Aplikasi ShopeePay Hadirkan Pasti Gratis, Transaksi Digital Lebih Praktis dan Hemat

Lewat kampanye Pasti Gratis, aplikasi ShopeePay bantu pengguna kelola pengeluaran harian lebih hemat tanpa biaya admin. (Foto: dok Ist)

JAKARTA – Aktivitas digital yang serba cepat dan padat, kirim uang atau transfer mulai dari urusan bisnis, isi pulsa, bayar cicilan, makanan, dan kebutuhan lainnya telah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia. Kini, kegiatan itu bisa dilakukan serba praktis lewat layanan digital.

Namun, di balik frekuensinya yang tinggi, biaya administrasi sering kali menjadi pengeluaran kecil yang luput disadari. Oleh karenanya, untuk menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye Pasti Gratis, yang memungkinkan pengguna menikmati gratis biaya admin untuk kirim uang, isi saldo, hingga tarik tunai.

Komitmen ShopeePay Dukung Pengguna Kelola Keuangan Lebih Hemat

Dalam acara media gathering “Aplikasi ShopeePay Pasti Gratis Kirim Uang ke Bank & E-wallet Sepuasnya”, aplikasi ShopeePay menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman transaksi digital yang lebih praktis, fleksibel, dan hemat bagi masyarakat Indonesia.

Acara yang digelari di Jakarta, Rabu (20/5/2026) ini menghadirkan President Director ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari, financial planner sekaligus CEO Zap Finance Prita Ghozie, serta sosok inspiratif Habib Ja’far, yang turut membintangi video kampanye 'Pasti Gratis' ShopeePay.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan, sebagai wujud komitmen aplikasi ShopeePay dalam mempercepat inklusi keuangan digital di Indonesia, ShopeePay menghadirkan transaksi yang benar-benar gratis tanpa biaya tersembunyi dan tanpa hambatan.