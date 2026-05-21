bank bjb Genap 65 Tahun, Tumbuh Bersama Nasabah dan Masyarakat Indonesia

BANDUNG – Tepat pada 20 Mei 2026, bank bjb memperingati hari jadinya yang ke-65. Pada momentum HUT tahun ini, bank bjb kembali menegaskan komitmennya untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat melalui semangat “Kepercayaan Membangun Harapan”.

Perjalanan panjang selama lebih dari enam dekade menjadi cerminan konsistensi bank bjb dalam menghadirkan inovasi, memperkuat layanan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tema “Kepercayaan Membangun Harapan” dipilih sebagai representasi dari perjalanan panjang bank bjb dalam membangun hubungan yang kuat bersama masyarakat. Melalui tema tersebut, bank bjb menegaskan bahwa kepercayaan yang terbangun selama 65 tahun menjadi fondasi utama untuk menghadirkan harapan dan masa depan yang lebih baik.

Angka 65 melambangkan jalinan kepercayaan yang saling terhubung selama puluhan tahun, sementara elemen visual dinamis menggambarkan pertumbuhan yang dibangun dari kepercayaan dan terus bergerak menuju harapan yang berkembang. Gradasi warna pada logo melambangkan keberagaman layanan dan peran bank bjb dalam mendampingi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Bagi bank bjb, usia ke-65 bukan sekadar penanda perjalanan waktu, melainkan simbol dari hubungan yang terus terjalin erat dengan jutaan nasabah. Kepercayaan yang tumbuh selama bertahun-tahun menjadi fondasi penting yang menjaga bank bjb tetap relevan, dan adaptif, di tengah perubahan zaman.

Sejak awal berdiri, bank bjb hadir sebagai bagian dari perjalanan masyarakat. Tidak hanya menjadi institusi keuangan, bank bjb juga menjadi mitra yang mendampingi berbagai langkah kehidupan masyarakat.

Di tengah dinamika industri perbankan dan tantangan ekonomi global, bank bjb terus menunjukkan pertumbuhan positif. Sepanjang 2025, total aset konsolidasi bank bjb tercatat mencapai Rp221,8 triliun, didukung jaringan layanan yang kini menjangkau 17 provinsi di Indonesia melalui layanan konvensional maupun digital.

Transformasi digital menjadi salah satu langkah strategis yang terus diperkuat bank bjb. Tidak hanya berfokus pada teknologi, pengembangan layanan digital juga menghadirkan kemudahan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Melalui aplikasi DIGI bank bjb dan berbagai inovasi layanan transaksi, bank bjb terus mendorong pengalaman perbankan yang praktis, aman, dan mudah diakses.

Perjalanan 65 tahun bank bjb dipenuhi berbagai dinamika, tantangan, sekaligus pencapaian yang memperkuat posisi bank bjb sebagai salah satu institusi keuangan nasional yang terus berkembang. bank bjb kini tumbuh menjadi konglomerasi keuangan yang kokoh melalui penguatan berbagai lini usaha, termasuk sektor perbankan syariah, sekuritas, serta sinergi Kelompok Usaha Bank bersama sejumlah Bank Pembangunan Daerah di Indonesia.