Apresiasi Pelayanan Sepenuh Hati, Cerita Insan PNM Papua yang Diberangkatkan ke Jepang

JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) kembali menghadirkan program Employee Award ke Jepang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja nyata insan terbaiknya. Penghargaan ini diberikan kepada karyawan berprestasi dari berbagai wilayah Indonesia. Mereka yang terpilih telah menunjukkan integritas, semangat melayani, dan kontribusi dalam mendampingi lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia hingga Juni 2026.

Melalui perjalanan ini, para awardee tidak hanya diajak untuk mengenal budaya kerja Jepang yang dikenal disiplin dan inovatif, tetapi juga membawa pulang inspirasi baru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat budaya kerja di lingkungan PNM.

Salah satu penerima penghargaan adalah Account Officer PNM Rodrina yang mendampingi nasabah di wilayah Jayapura, Sorong, dan Merauke. Baginya, penghargaan ini menjadi perjalanan yang penuh makna setelah dua tahun mengabdi bersama PNM. Tidak hanya memberikan kesempatan untuk berkembang sebagai profesional, PNM juga telah membawa perubahan besar bagi kehidupan keluarganya.

"Terima kasih banyak kepada PNM. Bergabung dengan PNM benar-benar membawa berkat bagi keluarga saya. Dari pekerjaan ini saya bisa membangun rumah untuk orang tua saya dan menyekolahkan lima adik saya. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi saya untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada para ibu nasabah yang setiap hari juga berjuang mengubah kehidupan keluarganya," ucap Rodrina.

Program Employee Award merupakan bagian dari komitmen PNM dalam membangun sumber daya manusia yang unggul sekaligus memperkuat budaya perusahaan. Melalui pengalaman belajar secara langsung di Jepang, para awardee diharapkan memperoleh perspektif baru mengenai etos kerja, kolaborasi, inovasi, dan pelayanan yang dapat diterapkan dalam mendukung transformasi perusahaan serta meningkatkan kualitas pendampingan kepada masyarakat prasejahtera.

Direktur Bisnis dan SDM PNM, Henry Yunus Kamang Pangamanan, menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan perusahaan kepada insan PNM yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa.

"Apresiasi kami sampaikan kepada seluruh awardee insan PNM yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan dan masyarakat. Kami berharap sepulang dari Jepang, para awardee membawa pulang semangat, disiplin, dan budaya kerja yang luar biasa sehingga dapat menjadi inspirasi bagi rekan-rekan kerja lainnya serta bersama-sama membangun organisasi yang semakin kuat dan mampu mendukung Indonesia menjadi negara maju dengan lebih cepat," ujar Henry.