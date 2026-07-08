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Pegadaian Perkuat Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan lewat Sales Town Hall 2026

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |14:21 WIB
Pegadaian Perkuat Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan lewat Sales Town Hall 2026
Pegadaian sukses menyelenggarakan Sales Town Hall 2026. (Foto: dok Pegadaian)
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JAKARTA – PT Pegadaian (Persero) sukses menyelenggarakan forum strategis Sales Town Hall 2026, bertempat di Pegadaian Tower Jakarta. Ajang ini sebagai bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memperkuat lini bisnis dan menyelaraskan visi korporasi di bawah ekosistem Danantara Indonesia.

Berlangsung selama dua hari mulai 29 Juni hingga 30 Juni 2026, agenda berskala nasional ini dirancang sebagai wadah penyelarasan dan pembekalan bagi tenaga penjualan (sales) Pegadaian. Tenaga penjualan merupakan ujung tombak Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan bisnis global. 

Kegiatan yang mengumpulkan 125 top sales performers dari berbagai wilayah operasional di Indonesia ini mengusung tema besar "Beyond Targets, Beyond Limits". Tagline ini bukan sekadar slogan, melainkan simbol komitmen manajemen untuk mendorong para Insan Sales keluar dari zona nyaman mereka.

Direktur Pemasaran, Penjualan, dan Pengembangan Produk PT Pegadaian (Persero) Selfie Dewiyanti menyampaikan bahwa kegiatan ini diselenggarakan sebagai pemantik semangat para Sales agar terus berupaya menembus batas target yang ditentukan.

“Melalui kegiatan ini, kami berusaha memotivasi tenaga pemasar untuk terus berkarya dan berkontribusi, serta tidak cepat puas pada pencapaian target, melainkan berani menembus batas prestasi yang lebih tinggi. Dengan menanamkan pola pikir tanpa batas (mindset juara), harapannya setiap individu mampu menghadapi dinamika tantangan pasar baru dengan optimal,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Pegadaian juga berupaya merevolusi peran tim sales di lapangan. Bukan hanya sekadar menjual produk, tetapi bertindak sebagai konsultan terpercaya yang mampu memberikan solusi bisnis nyata bagi nasabah. Langkah “solution-oriented” ini diyakini akan mendongkrak volume penjualan, loyalitas tim BPO Penjualan, serta kualitas layanan interaktif di masa depan secara signifikan.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pegadaian (Persero) Damar Latri Setiawan dalam sesi Keynote Speech memberikan apresiasi tinggi sekaligus suntikan motivasi bagi para peserta agar terus mengobarkan energi juara dalam melayani masyarakat.

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