Beli Pulsa dan PLN Pasti Murah di Aplikasi ShopeePay, Kebutuhan Harian Lebih Hemat

JAKARTA – Setiap bulan, kebutuhan sehari-hari terus hadir dan menjadi bagian dari rutinitas masyarakat. Berbagai pengeluaran tetap, seperti pulsa dan token listrik, menjadi kebutuhan yang hampir selalu masuk dalam daftar belanja bulanan karena perannya yang penting dalam mendukung aktivitas harian.

Oleh sebab itu, semakin banyak masyarakat yang menerapkan strategi mengatur pengeluaran dengan memanfaatkan berbagai cara untuk menghemat pengeluaran. Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan kampanye Pulsa dan PLN Pasti Murah untuk membantu pengguna memenuhi kebutuhan digital sehari-hari dengan lebih hemat dan praktis dalam satu aplikasi.

Komitmen ShopeePay Hadirkan Nilai Lebih untuk Kebutuhan Sehari-hari

Dalam acara media gathering bertajuk "Aplikasi ShopeePay Pulsa dan PLN Pasti Murah" yang digelar pada Selasa (7/7) di Jakarta, aplikasi ShopeePay memperkenalkan kampanye terbarunya yang berfokus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan digital rutin dengan lebih hemat.

Acara tersebut menghadirkan Eka Nilam Dari, President Director ShopeePay Indonesia, Mutia Murwanti, Senior Vice President – Head of Digital Distribution Indosat Ooredoo Hutchison, serta Habib Ja'far sebagai narasumber.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan, "Kami melihat perubahan perilaku masyarakat yang semakin mempertimbangkan value dari setiap pengeluaran. Mereka semakin cermat dalam memilih bagaimana memenuhi kebutuhan yang memang tidak bisa ditunda, seperti pulsa maupun token listrik.”

“Melalui kampanye Pulsa dan PLN Pasti Murah, aplikasi ShopeePay ingin membantu pengguna mendapatkan manfaat lebih untuk kebutuhan yang memang pasti dikeluarkan setiap bulan, sekaligus menghadirkan pengalaman transaksi yang praktis, aman, dan terintegrasi dalam satu aplikasi untuk memenuhi berbagai kebutuhan digital sehari-hari," ujarnya.

Pulsa, Paket Data, dan Token Listrik Jadi Kebutuhan yang Tak Bisa Ditunda