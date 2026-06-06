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4 Tips Kelola Pengeluaran Bulanan dengan Aplikasi ShopeePay, Saldo Dompet Digital Aman

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Sabtu, 06 Juni 2026 |19:46 WIB
4 Tips Kelola Pengeluaran Bulanan dengan Aplikasi ShopeePay, Saldo Dompet Digital Aman
Tips kelola pengeluaran bulanan dengan Aplikasi ShopeePay. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA – Dompet digital kini sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat Indonesia, mulai dari bayar tagihan, beli makanan, isi pulsa, hingga kirim uang ke teman dan keluarga. Namun, di tengah tingginya frekuensi transaksi digital sehari-hari, pengeluaran kecil seperti biaya admin sering kali tidak disadari dan dapat terakumulasi seiring waktu.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia, Eka Nilam Dari mengatakan bahwa aplikasi ShopeePay terus berkomitmen membantu pengguna mengelola keuangan sehari-hari dengan lebih bijak, tidak hanya melalui fitur transaksi yang praktis, tetapi juga lewat berbagai promo ShopeePay dan keuntungan yang relevan dengan kebutuhan pengguna.

“Melalui berbagai promo seperti gratis biaya admin, pengguna bisa mengurangi pengeluaran tambahan yang sering kali muncul dari aktivitas transaksi sehari-hari. Harapannya, dengan Aplikasi ShopeePay sebagai Dompet Serba Bisa, pengguna dapat menikmati pengalaman transaksi yang lebih hemat sekaligus membantu mereka mengatur pengeluaran dengan lebih baik,” ujarnya.

Menjawab kebutuhan tersebut, aplikasi ShopeePay menghadirkan berbagai solusi praktikal agar transaksi keuangan digital bisa lebih hemat melalui kampanye Pasti Gratis, mulai dari kirim uang gratis ke semua bank dan e-wallet, gratis isi saldo ShopeePay, hingga gratis tarik tunai ShopeePay di berbagai merchant ritel.

Berikut 4 tips yang bisa membantu kamu mengelola pengeluaran bulanan agar saldo dompet digital tidak cepat habis:

1. Kirim Uang ke Semua Bank dan E-wallet Pasti Gratis

(Foto: dok Ist)

Dengan aplikasi ShopeePay, pengguna dapat menikmati kirim uang gratis ke semua bank, virtual account, dan berbagai e-wallet sepuasnya.

Menariknya, transfer bisa dilakukan mulai dari Rp1 di bank/e-wallet terpilih tanpa minimum transaksi dan tanpa biaya admin, sehingga pengguna tidak perlu khawatir saldo terpotong biaya tambahan setiap kali bertransaksi, termasuk untuk kebutuhan transfer ShopeePay ke DANA, GoPay, maupun bank.

Cara Kirim Uang dengan ShopeePay:

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