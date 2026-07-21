Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Pengiriman Tesla Cetak Rekor! Simak Penyebab Harga Saham Melemah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 21 Juli 2026 |12:25 WIB
Pengiriman Tesla Cetak Rekor! Simak Penyebab Harga Saham Melemah
Ilustrasi harga saham melemah. (Foto: dok Magnific/wirestock)
A
A
A

JAKARTA - Tesla baru saja mencatat pengiriman 480.126 mobil pada kuartal II 2026, jauh melampaui ekspektasi analis, sekaligus meluncurkan layanan robotaxi tanpa sopir di Miami. Namun, alih-alih melonjak, sahamnya justru sempat melemah. Fenomena ini menarik dicermati, terutama bagi kamu yang rutin memantau pergerakan harga saham AS di aplikasi saham Amerika

Data di Balik Pengiriman Rekor Tesla

Kronologinya, harga saham Tesla sudah naik sekitar 12 persen dalam sepekan sebelum data pengiriman dirilis. Artinya, sebagian besar optimisme pasar telah tercermin pada harga. Saat kabar positif resmi diumumkan, banyak investor memilih merealisasikan keuntungan (profit taking), sehingga saham justru terkoreksi.

Fenomena ini bukan berarti Tesla berkinerja buruk, melainkan menunjukkan bahwa pergerakan harga saham Tesla sering kali lebih dipengaruhi ekspektasi pasar daripada berita itu sendiri. 

Saham Tesla diperdagangkan dengan rasio P/E yang sangat tinggi dibanding rata-rata pasar, mencerminkan ekspektasi besar dari bisnis robotaxi dan AI yang belum sepenuhnya terbukti secara finansial. Konsekuensinya, saham dengan valuasi setinggi ini jauh lebih rentan bereaksi tajam terhadap berita apa pun. 

Detail kecil seperti margin laba otomotif atau kecepatan skala robotaxi bisa memicu pergerakan besar. Trader perlu terbiasa dengan volatilitas tinggi di sekitar katalis besar, termasuk laporan keuangan resmi Tesla pada 22 Juli mendatang.

Kenapa Valuasi Tinggi Membuat Tesla Makin Sensitif Terhadap Berita?

aplikasi Ajaib
Saham Tesla di Aplikasi Ajaib.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/340/3231352//bupati_bogor_bersama_kepala_deputi_bidang_infrastruktur_riset_dan_inovasi_brin-hH26_large.jpeg
Bupati Bogor Tinjau Raiser Ikan Hias BRIN, Perkuat Kolaborasi Inovasi Perikanan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/11/3231351//sidang_pleno_indonesia_bullion_market_association_atau_ibma-K8z4_large.jpg
Pegadaian Dukung Pendirian IBMA, Siap Optimalkan Aset Emas Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/205/3231240//the_sounds_project_vol_9-PQA6_large.jpg
Siap Digelar, The Sounds Project Vol. 9 Hadirkan Lebih dari 120 Musisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/11/3231234//pegadaian_meraih_apresiasi_dari_menteri_keuangan_republik_indonesia-ksf7_large.jpg
Pegadaian Dorong Green Tourism di Yogyakarta, Berikan Bantuan Becak Kayuh Listrik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/482/3231231//welmove_hadir_sebagai_solusi_nutrisi_sendi-X5wA_large.jpg
Mengapa Nyeri Sendi Sering Muncul Menjelang Menopause? Kenali Penyebab dan Solusinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/482/3231229//welmove_bebas_gerak-vR8m_large.jpg
Bebas Kaku dan Tetap Aktif Bergerak: Investasi Kesehatan Sendi Masa Depan Bersama Welmove
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement