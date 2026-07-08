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PNM Raih Penghargaan Bergengsi Berkat Pemberdayaan Ekonomi Syariah Akar Rumput

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |13:28 WIB
PNM Raih Penghargaan Bergengsi Berkat Pemberdayaan Ekonomi Syariah Akar Rumput
PNM meraih penghargaan berkat komitmen pembiayaan berbasis syariah. (Foto: dok PNM)
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JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (Persero) meraih penghargaan kategori Outstanding Collaborator in Sharia Microfinance and Economic Independence for Underserved Communities. Apresiasi ini merupakan komitmen pembiayaan berbasis syariah yang kini mendominasi hampir tiga perempat dari total portofolio.

Penghargaan tersebut diraih dalam ajang Apresiasi Mitra Pendukung Ekosistem Ekonomi Syariah 2026. Ajang ini diselenggarakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai bagian dari rangkaian Anugerah Adinata Syariah 2026. 

Apresiasi ini diberikan atas kinerja PNM sebagai mesin penggerak utama inklusi keuangan syariah di segmen akar rumput, khususnya bagi para pengusaha ultra mikro dan komunitas yang selama ini minim akses layanan perbankan formal.

Porsi pembiayaan berbasis syariah di PNM kini mencapai sekitar 73 persen dari total pembiayaan yang disalurkan perusahaan. Tentu saja hal tersebut menjadikannya salah satu lembaga yang membantu memperluas jangkauan keuangan syariah ke lapisan masyarakat dari kelompok subsisten. 

Melalui pendekatan ini, PNM turut menjadi jembatan pembuka rekening bank bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki akses perbankan. Selain itu juga memutus rantai ketergantungan warga desa terhadap pinjaman online ilegal maupun praktik rentenir konvensional yang kerap membebani ekonomi keluarga kecil.

Direktur Utama PNM Kindaris menyampaikan bahwa penghargaan ini menjadi cerminan dari perjalanan panjang perusahaan mendampingi pengusaha ultra mikro di berbagai pelosok negeri. 

"Ekonomi syariah bukan sekadar produk pembiayaan, melainkan cara pandang untuk memastikan setiap pengusaha kecil tumbuh tanpa terjerat riba maupun jerat pinjaman illegal. PNM membuktikan dengan 73 persen penyaluran berbasis syariah," ujar Kindaris. 

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