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PNM Buka Jalan Kerja bagi Lulusan SMA dan SMK dari Keluarga Prasejahtera

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |16:41 WIB
PNM Buka Jalan Kerja bagi Lulusan SMA dan SMK dari Keluarga Prasejahtera
PNM buka jalan kerja bagi puluhan ribu lulusan SMA atau SMK. (Foto: dok PNM)
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JAKARTA - Tingginya angka pengangguran lulusan sekolah menengah masih menjadi tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lulusan SMK dan SMA masih menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi dibandingkan beberapa jenjang pendidikan lainnya.

Di tengah tantangan tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) menghadirkan solusi yang tidak hanya berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan pengusaha ultra mikro, tetapi juga membuka kesempatan kerja bagi generasi muda di berbagai daerah. 

Melalui perluasan layanan dan pendampingan kepada jutaan nasabah, PNM turut menciptakan lapangan pekerjaan yang memberi ruang, termasuk bagi lulusan SMA/SMK untuk bertumbuh, berkarya, dan membangun masa depan. Peran tersebut sejalan dengan komitmen Pemerintah melalui Danantara dalam memperkuat sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi nasional. 

Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menegaskan bahwa penguatan UMKM akan menciptakan efek berganda yang lebih luas, mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, hingga meningkatkan daya saing Indonesia.

Dony juga menegaskan pentingnya mengedepankan hak pegawai di balik transformasi dan konsolidasi BUMN. “Transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat,” ujarnya.

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