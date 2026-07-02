PNM Raih GCG Awards 2026, Bukti Tata Kelola Berdampak

JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) raih apresiasi atas komitmen menjalankan tata kelola perusahaan yang beretika, transparan, dan berorientasi pada dampak sosial. Penghargaan Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Creating Impactful Business through Inclusive Financial System diterima PNM pada ajang Indonesia Excellence GCG Awards 2026.

Melalui semangat Danantara “Melayani Sepenuh Hati”, PNM terus memperluas akses layanan keuangan inklusif bagi masyarakat akar rumput, khususnya perempuan prasejahtera pengusaha ultra mikro.

Hingga Mei 2026, PNM telah melayani lebih dari 23,3 juta perempuan prasejahtera di seluruh Indonesia melalui pembiayaan dan program pemberdayaan yang berkelanjutan. Penghargaan ini menjadi cerminan bahwa tata kelola yang baik tidak hanya diwujudkan dalam kepatuhan dan akuntabilitas perusahaan, tetapi juga dalam upaya menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui tiga modal pemberdayaan, yaitu Modal Finansial berupa akses pembiayaan, Modal Intelektual melalui Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU), serta Modal Sosial melalui Pertemuan Kelompok Mingguan, PNM terus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat prasejahtera.

Pendekatan tersebut membantu nasabah meningkatkan kapasitas usaha, mengelola keuangan dengan lebih baik, membangun kebiasaan menabung, hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga secara berkelanjutan.