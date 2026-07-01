Perbandingan Gaji Nadiem Makarim saat jadi CEO Gojek vs Mendikbud era Jokowi

JAKARTA - Perbandingan gaji Nadiem Makarim saat jadi CEO Gojek vs Mendikbud era Jokowi.

Perbandingan pendapatan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim saat menjabat sebagai CEO Gojek dengan masa jabatannya sebagai pejabat negara kembali menjadi sorotan.

Hal ini mencuat di tengah vonis 10 tahun penjara yang dijatuhkan kepada Nadiem dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Usai putusan tersebut, Nadiem menyatakan akan mengajukan banding.

“Saya tentunya akan terus berjuang. Demi anak-anak saya, demi keluarga saya, demi seluruh negara Indonesia yang saya masih cintai. Saya akan berjuang. Saya akan segera melaksanakan banding,” ujar Nadiem usai persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Ia menegaskan langkah banding tersebut ditempuh agar ke depan tidak ada pihak yang mengalami kriminalisasi.