Komitmen Terapkan ESG, PNM Raih Empat Penghargaan di Indonesia Sustainability Award

JAKARTA – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) meraih empat penghargaan dalam ajang Indonesia Sustainability Award (ISA) 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) melalui layanan keuangan inklusif dan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam ajang tersebut, PNM berhasil meraih penghargaan ESG Leadership Excellence Award, ESG Excellence kategori BUMN, Inclusive Social Impact Award, dan Best ESG in Financial Services.

Ketua Penyelenggara ISA 2026, Maya Julianti, menyampaikan bahwa pencapaian tersebut menunjukkan bagaimana prinsip keberlanjutan dapat diterapkan secara nyata melalui model bisnis yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan perusahaan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Implementasi ESG dinilai mampu berjalan beriringan dengan penciptaan dampak sosial yang nyata. Melalui pemberdayaan dan inklusi keuangan, PNM berhasil menghadirkan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya perempuan prasejahtera.

Penghargaan ESG Leadership Excellence Award diberikan sebagai apresiasi atas kepemimpinan dan komitmen kuat yang dijalankan Direktur Utama PNM Kindaris dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif serta memastikan praktik bisnis perusahaan tetap berlandaskan pemberdayaan dan tata kelola yang baik.