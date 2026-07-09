Transformasi Digital Sukses, TASPEN Selesaikan 99,97 Persen Klaim Maksimal H+1

JAKARTA – PT TASPEN (Persero) berhasil menyelesaikan 99,97 persen pembayaran klaim paling lama H+1 hari kerja setelah berkas dinyatakan memenuhi persyaratan hingga Mei 2026. Pencapaian ini berhasil diperoleh melalui komitmen perusahaan dalam menghadirkan inovasi dan percepatan layanan melalui transformasi digital dan penyederhanaan proses bisnis.

Komitmen tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT TASPEN (Persero) Rony Hanityo Aprianto, didampingi jajaran Direksi, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7).

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan bahwa komitmen ini memperkuat peran TASPEN sebagai Center of Excellence dalam penyelenggaraan jaminan sosial. "TASPEN terus melakukan transformasi layanan dengan mengedepankan kemudahan akses, kecepatan, serta kepastian pelayanan bagi seluruh peserta,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid turut mengapresiasi langkah transformasi dan percepatan layanan klaim yang dilakukan TASPEN.

“Komisi VI DPR RI mengapresiasi upaya PT TASPEN (Persero) dalam menjaga keberlangsungan penyelenggaraan program jaminan sosial bagi peserta, meningkatkan kualitas pelayanan melalui transformasi digital, serta melakukan berbagai langkah perbaikan tata kelola perusahaan di tengah dinamika ekonomi dan tantangan industri jasa keuangan,” ujar Nurdin.

Capaian tersebut didukung oleh berbagai inovasi layanan digital yang terus dikembangkan TASPEN. Salah satunya TASPEN One Hour Online Services (TOOS), yang memungkinkan pembayaran klaim diselesaikan paling lama H+1 hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, sebanyak 260.026 pengajuan klaim telah dilakukan melalui kanal online atau mencapai 81 persen dari total pengajuan klaim, mencerminkan semakin tingginya pemanfaatan layanan digital oleh peserta.