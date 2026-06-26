Catat Tren Positif selama 4 Tahun Berturut, Kepuasan Peserta TASPEN Terus Membaik pada 2025

JAKARTA – PT TASPEN (Persero) kembali catat peningkatan tingkat kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025. Skor ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir sekaligus mempertahankan predikat “Sangat Puas” yang mencerminkan kepercayaan peserta yang terus menguat terhadap layanan TASPEN.

Corporate Secretary TASPEN, Henra menjelaskan Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN. "Karena itu, setiap masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta," ucapnya.

Survei CSI TASPEN dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang konsisten. Hal ini tercermin sejak empat tahun terakhir pada 2022 dengan skor 97,6 dan terus meningkat hingga sekor 98,7 pada 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap pengalaman layanan dan peningkatanan layanan TASPEN.

Dalam pelaksanaannya, survei CSI 2025 yang dilakukan oleh MarkPlus, Inc yang melibatkan ribuan responden dengan komposisi 83,4 persen pensiunan dan 16,6 persen ASN aktif. Survei dilaksanakan pada 14 Juli - 22 Agustus 2025 melalui metode survei online, wawancara telepon (Computer Assisted Telephone Interview/CATI), dan wawancara tatap muka (face-to-face interview).

Aspek-aspek yang dinilai meliputi program utama TASPEN (Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian), informasi produk, proses pengajuan klaim, fasilitas pendukung, layanan produk digital, waktu dan ketepatan pembayaran, serta kualitas pelayanan petugas.