HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub: Kebijakan WFA Urai Kepadatan Mudik hingga 17,94 Persen

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 14 April 2026 |10:06 WIB
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) terbukti efektif dalam mengurangi kepadatan arus mudik Lebaran 2026. 

Menhub menyebutkan penerapan kebijakan ini mampu menekan kepadatan pada puncak arus mudik hingga 17,94 persen dan puncak arus balik sebesar 10,57 persen. Dengan fleksibilitas waktu bekerja, masyarakat tidak lagi melakukan perjalanan secara bersamaan pada waktu puncak.

“Pengaturan mobilitas melalui kebijakan WFA terbukti mampu mendistribusikan pergerakan masyarakat secara lebih merata, sehingga beban lalu lintas pada periode puncak dapat dikurangi,” ujar Dudy di Gedung DPR RI, Senin (13/4/2026). 

Selain WFA, keberhasilan pengelolaan arus mudik juga ditopang oleh berbagai kebijakan lain, seperti rekayasa lalu lintas, pembatasan angkutan barang, serta pengoperasian posko terpadu di berbagai titik strategis. Sinergi lintas kementerian dan lembaga turut memperkuat efektivitas pengaturan arus transportasi selama periode Lebaran.

Data Korlantas Polri menunjukkan angka kecelakaan lalu lintas selama Angkutan Lebaran 2026 menurun 6,31 persen, sementara jumlah fatalitas turun signifikan hingga 31,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

