Kemenhub-KNKT Investigasi Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |11:59 WIB
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendukung penuh proses investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi guna mengungkap penyebab pasti kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur secara objektif dan menyeluruh. 

Menhub menegaskan bahwa pihaknya memberikan ruang dan menunggu KNKT untuk melakukan investigasi secara independen agar hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi komprehensif ke depan.

“Mohon doanya dari masyarakat semoga proses evakuasi ini dapat berlangsung dengan cepat, aman, dan tetap mengedepankan keselamatan, serta dapat menyelamatkan korban-korban yang masih ada di dalam kereta api. Kami juga memberikan kesempatan kepada KNKT untuk melakukan investigasi secara objektif,” kata Menhub Dudy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026).

Pemerintah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik serta hak-hak sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sistem keselamatan transportasi nasional. Hingga saat ini pendataan jumlah korban masih terus dilakukan. 

 

Berita Terkait
Menhub: Kebijakan WFA Urai Kepadatan Mudik hingga 17,94 Persen
Menhub Sebut Investor Belum Minat Bangun LRT di Bali
Pemerintah Bakal Bangun Taksi Air di Bali, Butuh Investasi Rp1,21 Triliun
Kemenhub: Pelanggaran Muatan dan Dokumen Dominasi Razia Truk ODOL
Kemenhub Serahkan 2 Konsesi Pelabuhan ke Swasta
Daftar Diskon Tarif Transportasi pada Mudik Lebaran 2026, Cek Tanggalnya 
