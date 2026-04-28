Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menhub Sampaikan Duka Mendalam untuk Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |11:36 WIB
Menhub Dudy (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan bahwa proses evakuasi dan penanganan korban kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur dilakukan secara cepat, terkoordinasi, serta dilaksanakan dengan penuh kehti-hatian dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan petugas di lapangan. 

Menhub Dudy bersama tim teknis dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan PT Kereta Api Indonesia berada di lokasi sejak Senin malam (27/4) hingga Selasa pagi (28/4) untuk memimpin langsung penanganan di lapangan. 

Menhub menyampaikan duka cita mendalam atas korban meninggal dunia dan berharap korban luka dapat segera pulih, sekaligus menegaskan bahwa kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan pelayanan transportasi yang tidak hanya andal, tetapi juga mengutamakan keselamatan sebagai prioritas utama.

“Kami ingin menyampaikan duka cita mendalam untuk korban meninggal dunia. Kemudian terhadap korban-korban luka, kami berharap dapat segera diberi kesembuhan. Kejadian kecelakaan kereta api ini jadi pelajaran yang sangat penting buat PT KAI dan kami, untuk bagaimana bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, tapi juga harus memberikan rasa aman dan nyaman, sekaligus juga yang paling utama keselamatan kepada penumpang,” ujar Menhub Dudy dalam keterangan tertulisnya, Selasa (28/4/2026)..

Berdasarkan kronologi awal, insiden kecelakaan bermula ketika rangkaian kereta rel listrik (KRL) relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. 

Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai Perjalanan Luar Biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Menhub: Kebijakan WFA Urai Kepadatan Mudik hingga 17,94 Persen
Menhub Sebut Investor Belum Minat Bangun LRT di Bali
Pemerintah Bakal Bangun Taksi Air di Bali, Butuh Investasi Rp1,21 Triliun
Kemenhub: Pelanggaran Muatan dan Dokumen Dominasi Razia Truk ODOL
Kemenhub Serahkan 2 Konsesi Pelabuhan ke Swasta
Daftar Diskon Tarif Transportasi pada Mudik Lebaran 2026, Cek Tanggalnya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement