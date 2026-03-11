WFA PNS Dimulai 16 Maret, Kantor Tanah Tetap Buka?

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid memastikan layanan pertanahan bagi masyarakat tetap berjalan meski pemerintah menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Nusron meminta penyesuaian pola kerja agar tidak menghentikan operasional Kantor Pertanahan (Kantah). Sebab momentum libur Lebaran justru cenderung digunakan masyarakat untuk mengurus administrasi pertanahan.

"Minggu depan kita sudah WFA, kantor pelayanan tidak boleh tutup. Lalu, seperti biasanya pada Sabtu-Minggu beberapa Kantah juga buka Pelayanan Tanah Akhir Pekan (Pelataran)," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (11/3/2026).

Nusron menugaskan Kepala Kantor Pertanahan maupun Kantor Wilayah, untuk dilakukan penyesuaian pengaturan layanan sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Terutama, di daerah yang berpotensi mengalami peningkatan mobilitas masyarakat selama periode tersebut WFA jelang libur Idulfitri.

"Minimal di kota/kabupaten yang menjadi destinasi mudik, kalau bisa ada pelayanan, tentunya dengan target menyelesaikan berkas layanan pertanahan," tutur Menteri Nusron.

Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menerbitkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah