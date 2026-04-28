Siap-Siap Ada 3 Kali Long Weekend: Cek Daftar Libur, Tanggal Merah dan Cuti Bersama Mei 2026

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 28 April 2026 |22:14 WIB
JAKARTA - Siap-siap ada 3 kali Long Weekend. Cek daftar libur, tanggal merah dan cuti bersama Mei 2026. Masyarakat akan kembali libur panjang pada bulan Mei 2026 setelah sebelumnya libur panjang saat Lebaran di April 2026. 

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri Nomor 1497, 2, dan 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026, ada dua long weekend yang akan berlangsung di Mei 2026. 

Long weekend ini akan berlangsung di minggu pertama dan ketiga bulan Mei.

Ada satu long weekend tambahan di akhir Mei 2026 yang bertepatan dengan hari raya Idul Adha. 

Akan tetapi, ada satu hari kejepit bagi pekerja dan anak sekolah kembali beraktivitas sebelum akhirnya libur lagi keesokan harinya. 

Berikut total dan daftar hari libur yang ada di bulan Mei 2026 yang dirangkum Okezone, Selasa (28/4/2026).

Ada empat momen penting yang hadir di Mei 2026, yakni Hari Buruh Internasional, Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan Hari Raya Waisak 2570 BE. Dari empat hari libur nasional itu, dua momen diikuti dengan cuti bersama, yakni Kenaikan Yesus Kristus dan Hari Raya Idul Adha 1477 Hijriah.

Dengan demikian, jika menghitung jumlah hari libur nasional dan cuti bersama, anak sekolah dan pekerja mendapat total hari libur sebanyak 6 hari. 

 

