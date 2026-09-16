Daftar Libur Nasional 2027: Ada 18 Hari Libur dan 8 Cuti Bersama

Daftar Libur Nasional 2027: Ada 18 Hari Libur dan 8 Cuti Bersama. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA – Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk 2027. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

"Jadi, ada 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

Berikut daftar hari libur nasional 2027:

1. 1 Januari 2027: Tahun Baru 2027 Masehi

2. 5 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah

3. 6 Februari: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

4. 8 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)

5. 10-11 Maret: Idulfitri 1448 Hijriah

6. 26 Maret: Wafat Yesus Kristus

7. 28 Maret: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)

8. 1 Mei: Hari Buruh Internasional

9. 6 Mei: Kenaikan Yesus Kristus

10. 17 Mei: Iduladha 1448 Hijriah

11. 20 Mei: Hari Raya Waisak 2571 BE

12. 1 Juni: Hari Lahir Pancasila

13. 6 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah

14. 15 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW

15. 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan

16. 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus

17. 26 Desember: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah

Cuti Bersama 2027

1. 5 Februari: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili

2. 9, 12, dan 15 Maret: Idulfitri 1448 Hijriah

3. 25 Maret: Wafat Yesus Kristus

4. 18 Mei: Iduladha 1448 Hijriah

5. 19 Mei: Hari Raya Waisak 2571 BE

6. 24 Desember: Kelahiran Yesus Kristus



Baca Selengkapnya: Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2027, Ini Daftarnya

https://economy.okezone.com/read/2026/09/15/320/3242142/pemerintah-tetapkan-18-hari-libur-nasional-dan-8-cuti-bersama-2027-ini-daftarnya

(Feby Novalius)

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