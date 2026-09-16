JAKARTA – Pemerintah menetapkan hari libur nasional dan cuti bersama untuk 2027. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
"Jadi, ada 18 hari libur nasional dan 8 cuti bersama," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.
1. 1 Januari 2027: Tahun Baru 2027 Masehi
2. 5 Januari: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah
3. 6 Februari: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
4. 8 Maret: Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949)
5. 10-11 Maret: Idulfitri 1448 Hijriah
6. 26 Maret: Wafat Yesus Kristus
7. 28 Maret: Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8. 1 Mei: Hari Buruh Internasional
9. 6 Mei: Kenaikan Yesus Kristus
10. 17 Mei: Iduladha 1448 Hijriah
11. 20 Mei: Hari Raya Waisak 2571 BE
12. 1 Juni: Hari Lahir Pancasila
13. 6 Juni: 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah
14. 15 Agustus: Maulid Nabi Muhammad SAW
15. 17 Agustus: Proklamasi Kemerdekaan
16. 25 Desember: Kelahiran Yesus Kristus
17. 26 Desember: Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah
1. 5 Februari: Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili
2. 9, 12, dan 15 Maret: Idulfitri 1448 Hijriah
3. 25 Maret: Wafat Yesus Kristus
4. 18 Mei: Iduladha 1448 Hijriah
5. 19 Mei: Hari Raya Waisak 2571 BE
6. 24 Desember: Kelahiran Yesus Kristus
Baca Selengkapnya: Pemerintah Tetapkan 18 Hari Libur Nasional dan 8 Cuti Bersama 2027, Ini Daftarnya
https://economy.okezone.com/read/2026/09/15/320/3242142/pemerintah-tetapkan-18-hari-libur-nasional-dan-8-cuti-bersama-2027-ini-daftarnya
(Feby Novalius)
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