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Harga Emas Antam Naik Beruntun, Hari Ini Tembus Rp2.638.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 19 September 2026 |09:55 WIB
Harga Emas Antam Naik Beruntun, Hari Ini Tembus Rp2.638.000 per Gram
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus naik dalam tiga hari terakhir.
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JAKARTA - Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) terus naik dalam tiga hari terakhir. Harga emas Antam hari ini, Sabtu (19/9/2026), naik Rp15.000 menjadi Rp2.638.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Harga buyback emas Antam turut naik Rp15.000 menjadi Rp2.473.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.369.000

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