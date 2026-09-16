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Harga Emas Antam 16 September Naik Rp1.000, Ini Rinciannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 16 September 2026 |09:08 WIB
Harga Emas Antam 16 September Naik Rp1.000, Ini Rinciannya
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik tipis pada perdagangan hari ini, Rabu (16/9/2026). (Foto: Okezone.com)
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JAKARTA — Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) naik tipis pada perdagangan hari ini, Rabu (16/9/2026). Setelah sempat anjlok kemarin, harga logam mulia naik Rp1.000 menjadi Rp2.593.000 per gram.

Penguatan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback tercatat naik Rp1.000 menjadi Rp2.438.000 per gram.

Diketahui, pada hari sebelumnya harga emas Antam anjlok Rp10.000, dari Rp2.602.000 menjadi Rp2.592.000 per gram.

Adapun untuk transaksi pembelian emas batangan, ketentuan perpajakan yang berlaku mengatur pembelian emas dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5% bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3% bagi pelanggan non-NPWP.

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