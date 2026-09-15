Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Selasa 15 September 2026 Turun Jadi Rp2.592.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 15 September 2026 |09:33 WIB
Harga Emas Antam Selasa 15 September 2026 Turun Jadi Rp2.592.000 per Gram
Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan hari ini, Selasa (15/9/2026). Harga emas Antam turun Rp10.000 menjadi Rp2.592.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback tercatat turun Rp15.000 menjadi Rp2.437.000 per gram.

Adapun transaksi pembelian emas batangan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembelian emas dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

    0,5 gram: Rp1.346.000
    1 gram: Rp2.592.000
    2 gram: Rp5.124.000
    3 gram: Rp7.661.000
    5 gram: Rp12.737.000
    10 gram: Rp25.415.000
    25 gram: Rp63.412.000
    50 gram: Rp126.745.000
    100 gram: Rp253.412.000
    250 gram: Rp633.265.000
    500 gram: Rp1.266.320.000
    1.000 gram: Rp2.532.600.000

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/14/320/3241883//emas_antam-z8C1_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp2.000 Jadi Rp2.602.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/320/3241760//emas-3jnP_large.jpg
Geopolitik Memanas, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus USD4.650
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/12/320/3241595//harga_emas_antam-hJOG_large.jpg
Harga Emas Antam Naik Rp4.000, Kini Dijual Jadi Rp2.604.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/11/320/3241415//harga_emas_antam-MLFV_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp25.000, Kini Dibanderol Rp2.600.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/320/3241018//harga_emas_antam-9nsv_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Rp17.000, Kini Dibanderol Rp2.610.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/08/320/3240776//emas-pS2P_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Lagi Rp10.000, Segram Jadi Rp2.627.000
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement