Harga Emas Antam Selasa 15 September 2026 Turun Jadi Rp2.592.000 per Gram

Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan hari ini, Selasa (15/9/2026). Harga emas Antam turun Rp10.000 menjadi Rp2.592.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga pembelian kembali atau buyback emas Antam. Harga buyback tercatat turun Rp15.000 menjadi Rp2.437.000 per gram.

Adapun transaksi pembelian emas batangan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembelian emas dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram dikenakan potongan pajak sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi pelanggan non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.346.000

1 gram: Rp2.592.000

2 gram: Rp5.124.000

3 gram: Rp7.661.000

5 gram: Rp12.737.000

10 gram: Rp25.415.000

25 gram: Rp63.412.000

50 gram: Rp126.745.000

100 gram: Rp253.412.000

250 gram: Rp633.265.000

500 gram: Rp1.266.320.000

1.000 gram: Rp2.532.600.000

(Feby Novalius)

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