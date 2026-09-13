Geopolitik Memanas, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus USD4.650

Harga emas dunia pada perdagangan pekan depan diprediksi berada dalam kisaran USD4.102 hingga USD4.650 per troy ounce. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Harga emas dunia pada perdagangan pekan depan diprediksi berada dalam kisaran USD4.102 hingga USD4.650 per troy ounce. Harga emas dunia pada penutupan perdagangan Jumat (11/9/2026) berada di posisi USD4.348 per troy ounce.

Apabila terjadi tekanan jual pada perdagangan pekan depan, level support pertama yang patut dicermati berada di area USD4.245 per troy ounce.

"Apabila mengalami koreksi, support pertama itu di USD4.245 per troy ounce. Kemudian kalau seandainya turun lagi, kemungkinan di USD4.102 per troy ounce," kata Analis Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, dalam risetnya, Minggu (13/9/2026).

Sebaliknya, jika harga emas melanjutkan tren kenaikan, Ibrahim mengukur level resistance pertama berada di posisi USD4.479 per troy ounce. Apabila momentum penguatan bertahan solid, pergerakan harga berpotensi menuju batas resistance berikutnya di level USD4.650 per troy ounce.

"Jadi dalam pekan depan harga emas dunia kemungkinan ditransaksikan di USD4.102 sampai di USD4.650," ungkapnya.

Ibrahim menjelaskan, volatilitas pergerakan harga emas dunia masih didominasi oleh memanasnya tensi geopolitik global di kawasan Eropa Timur serta Timur Tengah.

Di Eropa Timur, konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina diprediksi memerlukan waktu lama untuk mereda lantaran perebutan wilayah yang kompleks.