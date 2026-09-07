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Harga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp2.637.000 per Gram

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 07 September 2026 |09:47 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp2.637.000 per Gram
Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Senin (7/9/2026). (Foto; Okezone.com_
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JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) turun pada perdagangan Senin (7/9/2026). Harga logam mulia tersebut turun Rp3.000 menjadi Rp2.637.000 per gram.

Penurunan juga terjadi pada harga beli kembali (buyback). Harga buyback emas Antam turun Rp3.000 menjadi Rp2.490.000 per gram.

Dalam ketentuan perpajakan yang berlaku, pembelian emas batangan dengan ukuran 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram) dikenakan potongan pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.10/2017.

Sementara itu, transaksi penjualan kembali (buyback) emas batangan kepada PT Antam Tbk dengan nilai di atas Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen bagi non-NPWP.

PPh tersebut dipotong langsung dari total nilai buyback yang diterima pelanggan.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini:

0,5 gram: Rp1.368.500
1 gram: Rp2.637.000
2 gram: Rp5.214.000
3 gram: Rp7.796.000
5 gram: Rp12.960.000
10 gram: Rp25.865.000
25 gram: Rp64.537.000
50 gram: Rp128.995.000
100 gram: Rp257.912.000
250 gram: Rp644.515.000
500 gram: Rp1.288.820.000
1.000 gram: Rp2.577.600.000

(Feby Novalius)

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