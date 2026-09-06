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Daftar 5 Bandara Ditutup Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |11:17 WIB
Daftar 5 Bandara Ditutup Imbas Erupsi Gunung Anak Krakatau
Bandara Soetta (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah menutup aktivitas penerbangan di 5 Bandara imbas erupsi gunung anak Krakatau yang terjadi sejak minggu Malam (6/9/2026). Penutupan bandara ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan yang berpotensi terganggu aktivitas vulkanik.

Kepala BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) Teuku Faisal Fathani menyebutkan, kelima bandara tersebut antara lain Bandara Internasional Soekarno Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Internasional Radin Inten II (TKG) di Lampung, Bandara Budiarto Curug (RTO), dan Bandara Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

"Saya sudah berkoordinasi langsung dengan kepala BNPB, bahwa kami baru mendapat informasi, sampai pukul 10.25 WIB, ada 5 bandara yang saat ini ditutup," ujarnya dalam konferensi pers situasi dan kondisi pasca erupsi gunung anak Krakatau secara virtual, Minggu (6/9/2026).

Bandara Internasional Soekarno Hatta ditutup hingga 13.30 WIB dengan mempertimbangkan kondisi jarak pandang pasca erupsi Anak Gunung Krakatau. Keputusan tersebut tertuang dalam NOTAM Nomor A3346/26 NOTAMR A3344R/26. Bandara Soekarno-Hatta ditutup sementara sejak pukul 01.30 WIB.

Sementara itu, Bandara Halim Perdanakusuma diperpanjang penutupannya melalui NOTAM A3347/26 (NOTAMR A3345/26). Penutupan berlaku sejak pukul 09.49 WIB, dengan estimasi dibuka kembali pukul 14.00 WIB.

Untuk Bandara Radin Inten II, penutupan diperpanjang melalui NOTAM B1125/26 (NOTAMR B1124/26) sejak pukul 09.55 WIB, dengan estimasi dibuka kembali pukul 14.00 WIB.

 

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