Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kapal Penyeberangan Disiapkan Angkut Turis dan Warga

JAKARTA - Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur erupsi kembali pada Selasa 17 Juni 2025 pukul 23.00 WITA. Hal ini berdampak pada terganggu aktivitas transportasi udara termasuk penutupan beberapa bandara dan pengalihan rute penerbangan.

Terkait hal itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo menyatakan dalam kondisi darurat seperti ini, kelancaran konektivitas transportasi antarwilayah harus tetap terjaga.

1. Dukung Mobilitas Masyarakat

Dia menjelaskan untuk mendukung mobilitas masyarakat, distribusi logistik maupun keberlanjutan sektor pariwisata terlebih saat ini bertepatan dengan masa libur sekolah yang banyak diisi oleh wisatawan domestik maupun internasional.

“Kami memastikan operasional penuh seluruh armada kapal penyeberangan di lintasan strategis nasional tetap berjalan 24 jam, 7 hari dalam seminggu," ujar Khoiri Soetomo dalam keterangan tertulisnya, Kamis (19/6/2025).

Dia menuturkan seluruh armada yang dioperasikan telah memenuhi standar keselamatan pelayaran dan mengacu pada regulasi minimum service level yang terus ditingkatkan demi kenyamanan pengguna jasa.