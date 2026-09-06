Bukan Cuma Soetta, Abu Vulkanik Juga Ganggu Operasional Bandara di Lampung

JAKARTA - Dampak indikasi sebaran abu vulkanik tidak hanya mengganggu operasional Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), tetapi juga berdampak terhadap operasional Bandara Radin Inten II Lampung.

PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports menyebut Bandara Radin Inten II juga ditetapkan berstatus Aerodrome Closed akibat indikasi sebaran abu vulkanik. Status tersebut berlaku pada pukul 07.00 hingga 08.00 WIB.

Akibat kondisi tersebut, tiga penerbangan domestik dengan rute dari dan menuju Jakarta terdampak. Gangguan tersebut menambah dampak terhadap penerbangan setelah sebelumnya sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta mengalami pembatalan, penundaan, penjadwalan kembali, dan pengalihan.

Di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, InJourney Airports mencatat 33 penerbangan terdampak akibat penutupan sementara bandara menyusul indikasi sebaran abu vulkanik. Rinciannya, pada rute internasional terdapat 16 pembatalan, 7 penundaan, dan 5 penjadwalan kembali.

Sementara pada rute domestik terdapat 4 pembatalan dan 1 penerbangan dialihkan ke bandara lain.

InJourney Airports menyatakan dampak gangguan penerbangan juga berpotensi terjadi di bandara-bandara lain melalui efek berantai dari status Aerodrome Closed di Soekarno-Hatta dan Radin Inten II.