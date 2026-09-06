Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, Ini yang Harus Dilakukan Penumpang di Bandara Soetta

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 06 September 2026 |08:09 WIB
Abu Vulkanik Ganggu Penerbangan, Ini yang Harus Dilakukan Penumpang di Bandara Soetta
Penumpang Bandara Soetta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports mengimbau calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kembali status dan jadwal penerbangan kepada maskapai menyusul gangguan operasional akibat indikasi sebaran abu vulkanik Krakatau.

Imbauan tersebut disampaikan setelah sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak penutupan sementara (Aerodrome Closed) akibat indikasi sebaran abu vulkanik. InJourney Airports mencatat 33 penerbangan terdampak, yang terdiri atas pembatalan, penundaan, penjadwalan kembali, dan pengalihan penerbangan.

Pada penerbangan internasional, sebanyak 16 penerbangan dibatalkan, 7 penerbangan ditunda, dan 5 penerbangan dijadwalkan kembali. Sementara pada penerbangan domestik, terdapat 4 pembatalan dan 1 penerbangan dialihkan ke bandara lain.

Karena kondisi penerbangan dapat berubah mengikuti perkembangan situasi, calon penumpang perlu memantau informasi terbaru dari maskapai sebelum menuju bandara. Penumpang yang penerbangannya terdampak juga perlu mengikuti arahan maskapai terkait perubahan jadwal, pembatalan, maupun pengalihan penerbangan.

InJourney Airports telah mengaktifkan Service Recovery Activation (SRA) di Bandara Soekarno-Hatta untuk membantu penumpang yang terdampak. Layanan tersebut meliputi penyediaan makanan dan minuman ringan, area khusus di terminal, serta bus untuk mengantar penumpang menuju hotel melalui koordinasi dengan maskapai.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/06/320/3240369/bandara_soetta-qIA2_large.jpg
33 Penerbangan Terdampak Abu Vulkanik Krakatau di Bandara Soetta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/320/3226544/menko_ahy-Ep13_large.jpg
Menko AHY Targetkan Bandara Soekarno-Hatta Tembus 10 Besar Dunia pada 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184476/bandara_soetta-ifbl_large.jpeg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp1,3 Triliun Hampir Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160280/revitalisasi_bandara_soetta-y4V9_large.jpg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Ditargetkan Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118457/bandara-dVJS_large.jpg
Efisiensi Anggaran, Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Batal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/04/320/3092421/erick-thohir-akui-akses-transportasi-ke-bandara-soetta-jadi-pr-Swz0S7HQZ1.jpg
Erick Thohir Akui Akses Transportasi ke Bandara Soetta Jadi PR
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement