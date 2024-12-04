Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Erick Thohir Akui Akses Transportasi ke Bandara Soetta Jadi PR

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Rabu, 04 Desember 2024 |20:32 WIB
Erick Thohir Akui Akses Transportasi ke Bandara Soetta Jadi PR
Menteri BUMN Erick Thohir soal Akses Bandara Soetta (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyoroti akses transportasi darat dari dan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta alias Soetta. Menurutnya, sistem konektivitas ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat meninjau kesiapan Bandara Soetta menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2024/2025.

“Mudah-mudahan kita bisa lebih baik, cuman tadi PR-nya satu bagaimana konektivitas waktu keluar naik tentu kereta api yang menuju kota,” ujar Erick saat ditemui di Bandara Soetta, Rabu (4/12/2024).

Sekalipun enggan merinci lebih jauh soal sistem konektivitas darat dari dan ke Bandara Soetta yang dinilai masih terkendala, Erick mengaku ada rencana besar pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memaksimalkan aksesibilitas tersebut, terutama mengintegrasikan kereta bandara dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

“Dari pak Menhub saya gak mau umumkan biar beliau yang umumkan, beliau juga ada inovasi yang luar biasa, tadi mestinya ikut ngecek cuman ada RDP sama DPR, jadi telat,” paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/470/3184476/bandara_soetta-ifbl_large.jpeg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Senilai Rp1,3 Triliun Hampir Rampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160280/revitalisasi_bandara_soetta-y4V9_large.jpg
Revitalisasi Terminal 1C Bandara Soetta Ditargetkan Rampung Akhir 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/320/3118457/bandara-dVJS_large.jpg
Efisiensi Anggaran, Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Batal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/320/3082236/erick-thohir-batalkan-pembangunan-terminal-4-bandara-soetta-rp14-triliun-yw8GOXP8Ds.jpg
Erick Thohir Batalkan Pembangunan Terminal 4 Bandara Soetta Rp14 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/320/3007874/bandara-soetta-dan-aci-tingkatkan-standar-keselamatan-di-industri-aviasi-VHgOuF1d9I.jpg
Bandara Soetta dan ACI Tingkatkan Standar Keselamatan di Industri Aviasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/20/320/2998227/bandara-soetta-layanan-2-5-juta-penumpang-di-mudik-lebaran-2024-terbanyak-ke-bali-qMIg6bhujf.jpg
Bandara Soetta Layanan 2,5 Juta Penumpang di Mudik Lebaran 2024, Terbanyak ke Bali
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement